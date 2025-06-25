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В армии России похвастались последними новостями по СВО

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли серию авиаударов по укрепленному району одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Попов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Авиаудар запустили по силам ВСУ в ДНР.

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли серию авиаударов по укрепленному району одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Попов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Фортификационные сооружения, огневые позиции, посты и пункты временной дислокации личного состава, пункты хранения боеприпасов и материальных средств, а также несколько единиц автотранспорта украинских националистов были уничтожены», — говорится в сообщении Минобороны России. По данным ведомства, удары наносились высокоточными средствами поражения. Их эффективность была подтверждена подразделениями разведки и средствами объективного контроля в реальном времени.

Атака на укрепленный район ВСУ в районе Попова Яра последовала после одной из крупнейших комбинированных атак России на Украину с начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Тогда российские войска применили высокоточное оружие и беспилотники по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, Киевской области и Запорожье, что было подтверждено Минобороны РФ и названо украинской стороной одним из самых масштабных ударов за весь конфликт.