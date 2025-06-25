В армии России похвастались последними новостями по СВО

Атака на укрепленный район ВСУ в районе Попова Яра последовала после одной из крупнейших комбинированных атак России на Украину с начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Тогда российские войска применили высокоточное оружие и беспилотники по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, Киевской области и Запорожье, что было подтверждено Минобороны РФ и названо украинской стороной одним из самых масштабных ударов за весь конфликт.