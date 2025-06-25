Мужчину, бросившего на пол в Шереметьево ребенка, не досматривали

Покалечивший ребенка в аэропорту «Шереметьево» мужчина не проходил процедуру досмотра в аэропорту. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
«В соответствии с действующим федеральным регламентом, прибывающие пассажиры не проходят в аэропорту прибытия процедуры досмотра. Соответственно, контакта задержанного пассажира с работниками подразделения транспортной безопасности, в ходе которого могли быть потенциально выявлены особенности его поведения, не было», — следует из публикации.
В Шереметьево отметили, что правонарушителя оперативно задержали сотрудники «Шереметьево Безопасность» и передали его прибывшим сотрудникам ЛУ МВД России. Помимо этого, воздушная гавань передала правоохранителям данные о пассажирах и записи с камер видеонаблюдения.
По информации Следкома, 23 июня в зоне прилета аэропорта мужчина, находясь под воздействием наркотиков, поднял ребенка и с силой бросил его на пол. Ребенок был доставлен в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».
При этом в региональном ГСУ СКР сообщали aif.ru, что следователи не могли допросить мужчину из-за его наркотического опьянения.