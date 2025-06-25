Мужчину, бросившего на пол в Шереметьево ребенка, не досматривали

По информации Следкома, 23 июня в зоне прилета аэропорта мужчина, находясь под воздействием наркотиков, поднял ребенка и с силой бросил его на пол. Ребенок был доставлен в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».