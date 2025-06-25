Самолет Turkish Airlines объявил тревогу в небе над Россией

В небе над Россией самолет авиакомпании Turkish Airlines подал сигнал тревоги в связи с неисправностью в двигателе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Экипаж запросил разрешение на снижение высоты до шести тысяч метров, после чего было принято решение о возвращении в аэропорт отправления. Изначально пилоты не объявляли сигнал срочности, однако впоследствии была выявлена потеря тяги двигателя. В результате была объявлена аварийная тревога с кодом «Синий», тем не менее, воздушное судно успешно приземлилось.
Ранее сообщалось, что летевший в Египет самолёт вернули в Шереметьево из-за технических неполадок.