Самолет Turkish Airlines объявил тревогу в небе над Россией

Экипаж запросил разрешение на снижение высоты до шести тысяч метров, после чего было принято решение о возвращении в аэропорт отправления. Изначально пилоты не объявляли сигнал срочности, однако впоследствии была выявлена потеря тяги двигателя. В результате была объявлена аварийная тревога с кодом «Синий», тем не менее, воздушное судно успешно приземлилось.