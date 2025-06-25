У летевшего над Россией самолета возникли проблемы с двигателем

Проблемы с двигателем возникли в небе над Россией у самолета Turkish Airlines в ночь на 25 июня. Экипаж лайнера объявил аварийную тревогу. Об этом пишет telegram-канал Aviaincident.
Авторы поста отметили, что в итоге борт Турецких авиалиний благополучно совершил посадку.
Схожий инцидент произошел ранее с самолетом российской авиакомпании, следовавшим в Екатеринбург из Нового Уренгоя.
Сообщалось, что у воздушного судна возникли проблемы с правым двигателем, но экипаж смог благополучно посадить самолет.
Ранее стало известно, что 23 июня на рейсе российской авиакомпании из Новосибирска в Москву был зафиксирован тревожный инцидент. У двух пассажиров во время полета проявились симптомы острого инфекционного заболевания — непрекращающаяся рвота и диарея.