Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У летевшего над Россией самолета возникли проблемы с двигателем

Проблемы с двигателем возникли в небе над Россией у самолета Turkish Airlines в ночь на 25 июня.

Проблемы с двигателем возникли в небе над Россией у самолета Turkish Airlines в ночь на 25 июня. Экипаж лайнера объявил аварийную тревогу. Об этом пишет telegram-канал Aviaincident.

Авторы поста отметили, что в итоге борт Турецких авиалиний благополучно совершил посадку.

Схожий инцидент произошел ранее с самолетом российской авиакомпании, следовавшим в Екатеринбург из Нового Уренгоя.

Сообщалось, что у воздушного судна возникли проблемы с правым двигателем, но экипаж смог благополучно посадить самолет.

Ранее стало известно, что 23 июня на рейсе российской авиакомпании из Новосибирска в Москву был зафиксирован тревожный инцидент. У двух пассажиров во время полета проявились симптомы острого инфекционного заболевания — непрекращающаяся рвота и диарея.