У летевшего над Россией самолета возникли проблемы с двигателем

Ранее стало известно, что 23 июня на рейсе российской авиакомпании из Новосибирска в Москву был зафиксирован тревожный инцидент. У двух пассажиров во время полета проявились симптомы острого инфекционного заболевания — непрекращающаяся рвота и диарея.