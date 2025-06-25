Обыскали всех родственников: за что задержали госсекретаря Дагестана Магомедова

В Дагестане задержали госсекретаря республики и основателя ФК «Анжи» Магомед-Султана Магомедова. Оперативники провели обыски в его квартире, офисе и еще по 50 адресам, которые связаны с чиновником. Магомедов мог стать фигурантом дела о приватизации «Дагнефтепродукта», которым он руководил. Сейчас компанию возглавляет его сын. В деталях этого дела разбиралась «Вечерняя Москва».
Задержание Магомедова и обыски.
В среду, 25 июня, в Дагестане прошли масштабные обыски. Сначала силовики пришли в дом госсекретаря республики Магомед-Султана Магомедова. Затем, по данным «Коммерсанта», обыски провели еще по 50 адресам, непосредственно связанным с Магомедовым. Оперативники «изъяли огромное количество налички», уточняет издание со ссылкой на ФСБ.
В частности, оперативники нагрянули в кабинет Магомедова в мэрии Махачкалы, в офисы «МСБ Холдинга» и компании «Дагнефтепродукт», которыми руководит его сын. Также обыски прошли у нескольких родственников Магомедова, в том числе у его сына и дочерей. Telegram-канал 112 уточняет, что оперативные действия охватили сразу два региона — Москву и Махачкалу.
Позднее стало известно о задержании Магомед-Султана Магомедова. ТАСС сообщает, что чиновника заподозрили в хищениях. А РИА Новости пишет, что следователи возбудили уголовное дело о незаконной приватизации «Дагнефтепродукта».
В пресс-службе администрации главы Дагестана заявили, что работа оперативников осуществляется «в строгом соответствии с действующим законодательством». Там отметили, что местное правительство содействует правоохранительным органам. При этом непосредственно глава Дагестана Сергей Меликов и представители ФСБ пока не комментировали задержание Магомедова.
Как приватизировали «Дагнефтепродукт».
Компания «Дагнефтепродукт» — главный оператор Дагестана по перевалке нефти с моря на сушу. Фирма контролирует крупнейшую в республике нефтебазу.
Ранее предприятие находилось в собственности государства, а в 2005 году его приватизировали. Это произошло, когда «Дагнефтепродуктом» руководил Магомед-Султан Магомедов. В 2010 году он покинул пост гендиректора и устроился работать в администрацию Дагестана.
В 2021 году «Дагнефтепродукт» реорганизовали в компанию «Каспетролсервис» и ввели в «МСБ Холдинг». Холдингом руководит сын госсекретаря Дагестана Магомед Магомедов. Он же владеет компанией «Дагнотех», на заводе которой перерабатывается 97 процентов нефти в республике. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка «Каспетролсервиса» составила 770 миллионов рублей.
В 2016 году «Дагнефтепродукт» уже сталкивался с проблемами. В июне госкомпания «Транснефть» пригрозила руководству «Дагнефтепродукта» прекратить транзит нефти через порт Махачкалы. Причиной тому стали массовые жалобы грузоотправителей на нарушения со стороны руководства предприятия. В частности, потери нефти при перекачке из танкеров в резервуары превышали 1,43 процента, хотя этот показатель не должен быть выше 0,2 процента.
Осенью того же года были арестованы шесть сотрудников компании, которые пытались вывезти с предприятия нефть под видом мазута. Вскоре персонал предприятия устроил забастовку, и руководству пришлось закрыть часть резервуарного парка. По той же причине была приостановлена прокачка нефти из Махачкалы в Новороссийск.
Чем известен госсекретарь Дагестана.
Магомед-Султану Магомедову 69 лет. Он родился в Махачкале, отучился на историка в Дагестанском государственном университете и имеет степень кандидата экономических наук.
С 1974 по 1975 год Магомедов работал на мебельной фабрике, затем стал начальником автомобильной заправки. С 1989 по 1991 год возглавлял махачкалинское предприятие по обеспечению нефтепродуктами. В 1991 году он стал гендиректором «Дагнефтепродукта», когда тот еще имел статус госпредприятия. На этом посту он пробыл до 2010 года.
Кроме того, в 1991 году Магомедов по просьбе директора детской футбольной школы Махачкалы создал футбольный клуб «Анжи», а в 2008 году продал половину команды совладельцу сети магазинов бытовой техники «Эльдорадо» Игорю Яковлеву. В сезоне-2012/2013 «Анжи» завоевал бронзу на чемпионате России. Также клуб неоднократно становился финалистом Кубка России.
С 2010 по 2013 год Магомедов был председателем Народного собрания Дагестана, затем стал депутатом собрания от «Единой России». К настоящему моменту он состоит в местном комитете по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму. В 2021 году глава Дагестана Сергей Меликов назначил Магомедова госсекретарем республики.
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Магомед-Султан Магомедов был награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» и медалью «За трудовую доблесть».
Ранее под следствие попадали родственники Магомедова. Так, в апреле 2024 года уголовное дело возбудили в отношении его зятя, экс-гендиректора «Дагнотеха» Наврузбека Мугаджирова. Его заподозрили в помощи в уклонении от уплаты налогов более чем на 2,05 миллиарда рублей.
Особняки и квартиры семьи Магомедовых.
В открытом доступе нет информации о доходах Магомед-Султана Магомедова. Shot пишет, что госсекретарь живет в особняке площадью почти четыре тысячи «квадратов» в Городке Нефтяников в Махачкале. Его территория огорожена высоким каменным забором, а возле входа есть пункт охраны. Сам особняк состоит из двух отдельных домов.
Также в собственности у Магомедова есть квартира в Москве площадью около 160 квадратных метров, а у каждой из его трех дочерей — еще по квартире. Все это жилье находится в Хорошевском районе и стоит примерно по 40 миллионов рублей.
27-летний сын Магомедова — Магомед Магомедов — некоторое время был полузащитником в ФК «Анжи». По неподтвержденным данным, у него тоже есть квартира в Москве, в Пресненском районе. Ее площадь составляет около 160 «квадратов», а стоимость — порядка 140 миллионов рублей.
Магомедов может остаться безнаказанным.
Как рассказал «Вечерней Москве» адвокат Даниил Лунев, в отношении Магомедова за незаконную приватизацию предприятия могли возбудить уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Однако, по словам адвоката, если преступление было совершено в 2000-е годы, то у него уже истек срок давности.
— Срок привлечения к уголовной ответственности — 10 лет. Они уже прошли. Поэтому, даже если суд вынесет обвинительный приговор и Магомедов будет осужден, дело будет прекращено за истечением срока давности по нереабилитирующим основаниям. Поэтому никакого наказания он не понесет, — отметил адвокат.
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Также, по словам Лунева, Магомедова могут обвинить в регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом, но и это преступление не предусматривает серьезной ответственности. Кроме того, срок давности по этой статье истек еще раньше.
— Единственное, что смогут сделать, — изъять предприятие и обратить его в пользу государства. Даже если им теперь владеет не сам Магомедов, а его сын. Сын же будет проходить по этому делу в качестве свидетеля, так как он вряд ли участвовал в процессе приватизации, — заключил собеседник «Вечерней Москвы».
В последнее время в России часто проводят расследования в отношении предприятий, которые были национализированы еще в 90-е и нулевые годы. Например, в ноябре 2024 года завершились слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в элитном поселке в Барвихе. Прокурор считает, что частная компания выкупила их, пообещав отреставрировать усадьбу Майендорф, но в итоге распродала земли бизнесменам для постройки дач. При этом земли были проданы в 236 раз дешевле их реальной стоимости.
До этого в собственность государства передали три завода Челябинского электрометаллургического комбината, которые считались крупнейшими в России производителями высококачественной стали для военной техники. Предприятия принадлежали бизнесмену Юрию Антипову, который, по мнению прокурора, незаконно их приватизировал. Также под следствие попал глава комбината Павел Ходоровский, но уже совсем по другому делу: его обвиняли в сексе с несовершеннолетними.