Обыскали всех родственников: за что задержали госсекретаря Дагестана Магомедова

С 1974 по 1975 год Магомедов работал на мебельной фабрике, затем стал начальником автомобильной заправки. С 1989 по 1991 год возглавлял махачкалинское предприятие по обеспечению нефтепродуктами. В 1991 году он стал гендиректором «Дагнефтепродукта», когда тот еще имел статус госпредприятия. На этом посту он пробыл до 2010 года.