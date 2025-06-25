«Наташу Бертран следует уволить из CNN! Я наблюдал, как она три дня занималась фейковыми новостями. Ей нужно немедленно сделать выговор, а затем выгнать “как собаку”… Она солгала в истории ядерных объектов, пытаясь уничтожить наших пилотов “Патриотов”, выставив их не в лучшем свете, когда на самом деле они проделали отличную работу и попали в “золотую жилу” — полное уничтожение!», — написал Трамп.