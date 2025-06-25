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Трамп пришел в ярость после слов журналиста об Иране

Президент США Дональд Трамп 25 июня призвал руководство телеканала CNN немедленно уволить журналистку Наташу Бертран за публикацию материала о неэффективности американских ударов по ядерной программе Ирана. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп в среду призвал телеканал CNN «как собаку» уволить журналистку Наташу Бертран.

Президент США Дональд Трамп 25 июня призвал руководство телеканала CNN немедленно уволить журналистку Наташу Бертран за публикацию материала о неэффективности американских ударов по ядерной программе Ирана. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Наташу Бертран следует уволить из CNN! Я наблюдал, как она три дня занималась фейковыми новостями. Ей нужно немедленно сделать выговор, а затем выгнать “как собаку”… Она солгала в истории ядерных объектов, пытаясь уничтожить наших пилотов “Патриотов”, выставив их не в лучшем свете, когда на самом деле они проделали отличную работу и попали в “золотую жилу” — полное уничтожение!», — написал Трамп.

Ранее в американских СМИ, включая CNN, появились публикации со ссылкой на доклад разведки минобороны США, в которых утверждалось, что удары по трем ядерным объектам Ирана не нанесли критического ущерба ключевым элементам иранской ядерной программы и лишь приостановили ее развитие. Белый дом официально опроверг эти сведения, а спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф назвал утечку подобных данных предательством и призвал начать расследование произошедшего.

Публикация CNN о неэффективности ударов США по иранской ядерной программе вызвала резкую критику со стороны Белого дома еще 24 июня. Тогда пресс-секретарь Каролин Левитт назвала материал попыткой дискредитировать президента и военных, а также обратила внимание на автора статьи Наташу Бертран.

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