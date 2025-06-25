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Глава СК затребовал доклад после обрушения лифта в Дагестане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования инцидента с обрывом лифта в Махачкале, где пострадали девять человек, включая детей. Об этом сообщается в telegram-канале СКР.

Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании дела.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования инцидента с обрывом лифта в Махачкале, где пострадали девять человек, включая детей. Об этом сообщается в telegram-канале СКР.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Махачкале с 12 этажа рухнул лифт с людьми: дом ранее включили в «черный список» за нарушения строительства.

«В многоэтажном доме на улице Гапцахская в Махачкале произошел обрыв лифта с девятью пассажирами, среди которых были дети. По данным соцсетей, одна из пострадавших госпитализирована. Следственные органы СК России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в telegram-канале ведомства.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Республике Дагестан Александру Супруну представить подробный доклад об обстоятельствах происшествия и ходе расследования. Ранее по факту падения лифта прокуратура Дагестана начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и соблюдение норм эксплуатации оборудования.