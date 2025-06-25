Глава СК затребовал доклад после обрушения лифта в Дагестане

«В многоэтажном доме на улице Гапцахская в Махачкале произошел обрыв лифта с девятью пассажирами, среди которых были дети. По данным соцсетей, одна из пострадавших госпитализирована. Следственные органы СК России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в telegram-канале ведомства.