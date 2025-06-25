Пожилой москвич упал в открытый канализационный люк на прогулке с собакой

10 апреля в СМИ появилась информация о том, что в городе Конаково Тверской области мужчина, предположительно, в возрасте 60 лет поскользнулся и упал в яму с водой возле магазина «Завхоз». Пострадавший пытался выбраться, но ему это не удалось.