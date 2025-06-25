Пожилой москвич упал в открытый канализационный люк на прогулке с собакой

Во время прогулки с собакой 82-летний житель Москвы в среду, 25 июня, упал в открытый канализационный люк, который располагался на частной территории в Молжаниновском районе Северного административного округа столицы.
— В Молжаниновском районе на улице 3-й Сестрорецкой в районе дома 14 82-летний мужчина упал с собакой в открытый канализационный люк, который находится на частной территории, — говорится в материале.
По данным журналистов, спасатели достали мужчину и собаку. Пострадавшего пенсионера передали врачам, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.
24 мая в одном из СНТ Новой Москвы четырехлетний мальчик остался без присмотра взрослых, провалился в колодец и погиб.
10 апреля в СМИ появилась информация о том, что в городе Конаково Тверской области мужчина, предположительно, в возрасте 60 лет поскользнулся и упал в яму с водой возле магазина «Завхоз». Пострадавший пытался выбраться, но ему это не удалось.