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Пожилой москвич упал в открытый канализационный люк на прогулке с собакой

Во время прогулки с собакой 82-летний житель Москвы в среду, 25 июня, упал в открытый канализационный люк, который располагался на частной территории в Молжаниновском районе Северного административного округа столицы.

Во время прогулки с собакой 82-летний житель Москвы в среду, 25 июня, упал в открытый канализационный люк, который располагался на частной территории в Молжаниновском районе Северного административного округа столицы.

— В Молжаниновском районе на улице 3-й Сестрорецкой в районе дома 14 82-летний мужчина упал с собакой в открытый канализационный люк, который находится на частной территории, — говорится в материале.

По данным журналистов, спасатели достали мужчину и собаку. Пострадавшего пенсионера передали врачам, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.

24 мая в одном из СНТ Новой Москвы четырехлетний мальчик остался без присмотра взрослых, провалился в колодец и погиб.

10 апреля в СМИ появилась информация о том, что в городе Конаково Тверской области мужчина, предположительно, в возрасте 60 лет поскользнулся и упал в яму с водой возле магазина «Завхоз». Пострадавший пытался выбраться, но ему это не удалось.