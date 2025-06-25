СК возбудил дело о небезопасных услугах после срыва лифта в Махачкале

Ранее в мэрии Махачкалы сообщили, что в результате срыва лифта пострадали пять человек, в том числе ребенок. В администрации города также рассказали, что дом, где произошло ЧП, не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию и не числится на балансе служб муниципалитета.