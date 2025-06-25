СК возбудил дело о небезопасных услугах после срыва лифта в Махачкале

После падения лифта в многоквартирном доме в Махачкале, в результате которого пострадали четыре человека, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По версии следствия, 25 июня в первом подъезде дома на улице Магарамкентская пассажирский лифт, находившийся на 12 этаже с девятью людьми внутри, сорвался вниз, а затем резко затормозил на первом этаже. По данным ведомства, в результате четыре человека получили травмы, остальные пять пассажиров не пострадали.
Ранее в мэрии Махачкалы сообщили, что в результате срыва лифта пострадали пять человек, в том числе ребенок. В администрации города также рассказали, что дом, где произошло ЧП, не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию и не числится на балансе служб муниципалитета.