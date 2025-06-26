Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Падение женщины с младенцем в канаву в Керчи — Бастрыкин требует доклад

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня — РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту падения керчанки с девятимесячным ребенком в яму, сообщает СК России.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что на улице Войкова в Керчи женщина с девятимесячным ребенком упала в канаву с водой. Предварительно, яма осталась после работ, которые выполняли коммунальные службы. На следующий день прокуратура и крымский главк СК России начали следственные мероприятия по факту халатности.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — говорится в публикации информационного центра.

Исполнение поручения и сам процесс расследования поставлены на особый контроль центрального аппарата ведомства.