Падение женщины с младенцем в канаву в Керчи — Бастрыкин требует доклад

В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что на улице Войкова в Керчи женщина с девятимесячным ребенком упала в канаву с водой. Предварительно, яма осталась после работ, которые выполняли коммунальные службы. На следующий день прокуратура и крымский главк СК России начали следственные мероприятия по факту халатности.