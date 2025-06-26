Падение женщины с младенцем в канаву в Керчи — Бастрыкин требует доклад

В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что на улице Войкова в Керчи женщина с девятимесячным ребенком упала в канаву с водой. Предварительно, яма осталась после работ, которые выполняли коммунальные службы. На следующий день прокуратура и крымский главк СК России начали следственные мероприятия по факту халатности.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — говорится в публикации информационного центра.
Исполнение поручения и сам процесс расследования поставлены на особый контроль центрального аппарата ведомства.