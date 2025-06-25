Зубкову провели ещё одну операцию после нападения льва в «Тайгане»

Напомним, что 22 июня на Олега Зубкова напал лев во время кормления, в результате чего он получил тяжёлые ранения, включая прокусы горла, травмы головы, шеи и повреждение лёгкого. Пострадавшего доставили в больницу вертолётом санавиации, где ему провели операцию. Позднее Зубкова перевезли в Краснодар. Эдгард Запашный, гендиректор Большого Московского государственного цирка, после сообщил, что у Зубкова было незначительно повреждено лёгкое и серьёзно травмирована трахея, но жизни директора «Тайгана» ничего не угрожает.