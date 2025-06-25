Зубкову провели ещё одну операцию после нападения льва в «Тайгане»

«У Олега подтверждено незначительное повреждение грудной полости. Лев, когда с левой стороны пытался нанести увечья, своими клыками сделал маленькую дырочку, через которую поступил воздух в небольшом количестве в грудную полость. Там было незначительное количество воздуха, которое не мешало дышать лёгкому, но создавало небольшое напряжение, поэтому хирург откачал этот воздух и нормализовал давление в грудной полости», — рассказал Писковой в видеообращении.
Врач уточнил, что операцию в Краснодаре провёл торакальный хирург Владимир Порханов, подтвердивший задевание трахеи при нападении, при этом пищевод не пострадал. Он отметил, что в нескольких сантиметрах от места ранения находятся жизненно важные артерии.
Напомним, что 22 июня на Олега Зубкова напал лев во время кормления, в результате чего он получил тяжёлые ранения, включая прокусы горла, травмы головы, шеи и повреждение лёгкого. Пострадавшего доставили в больницу вертолётом санавиации, где ему провели операцию. Позднее Зубкова перевезли в Краснодар. Эдгард Запашный, гендиректор Большого Московского государственного цирка, после сообщил, что у Зубкова было незначительно повреждено лёгкое и серьёзно травмирована трахея, но жизни директора «Тайгана» ничего не угрожает.