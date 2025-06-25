Эксперты посчитали, за сколько ВС РФ уничтожили бы армию Литвы

По словам политолога, Литва, как и другие члены НАТО, сталкивается с необходимостью увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. Это приведет к дополнительной финансовой нагрузке на население, отметил эксперт. Ликис также обратил внимание на то, что в странах Европы растет скептицизм относительно реальности угрозы нападения России. Он пояснил, что многие жители считают разговоры о возможном вторжении инструментом давления для повышения налогов и увеличения закупок американского вооружения.