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Эксперты посчитали, за сколько ВС РФ уничтожили бы армию Литвы

Армия Литвы не способна выдержать полномасштабный военный конфликт с Россией и будет уничтожена в течение недели. Такой прогноз сделал декан факультета политологии и дипломатии Каунасского университета Витовта Великого Сарунас Ликис.

По мнению политолога, Литва продержится всего неделю.

Армия Литвы не способна выдержать полномасштабный военный конфликт с Россией и будет уничтожена в течение недели. Такой прогноз сделал декан факультета политологии и дипломатии Каунасского университета Витовта Великого Сарунас Ликис.

«Вся литовская армия сейчас насчитывает около 12 тысяч военных. В перспективе будет примерно 15−20 тысяч. Достаточно ли этого? Конечно же, нет. Если начнется полномасштабная война, почти вся наша армия будет уничтожена в течение недели», — заявил Сарунас Ликис польскому изданию Rzeczpospolita.

По словам политолога, Литва, как и другие члены НАТО, сталкивается с необходимостью увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. Это приведет к дополнительной финансовой нагрузке на население, отметил эксперт. Ликис также обратил внимание на то, что в странах Европы растет скептицизм относительно реальности угрозы нападения России. Он пояснил, что многие жители считают разговоры о возможном вторжении инструментом давления для повышения налогов и увеличения закупок американского вооружения.

Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявлял, что, по данным литовских спецслужб, совместные учения России и Белоруссии не несут дополнительных угроз для страны, а ситуация на границе остается стабильной. Несмотря на это, обсуждение возможной угрозы со стороны России продолжается на фоне призывов к увеличению оборонных расходов и общественного скептицизма в отношении реальности военной опасности.

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