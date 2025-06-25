В Петербурге турист с 21 гильзой и патроном пытался пройти в Эрмитаж

А ранее в Красноярске неизвестный открыл огонь по пассажирскому автобусу. В результате инцидента пострадал минимум один человек. Полиция ведёт розыск злоумышленника. Рассматривается версия, что выстрелы были произведены из окна одного из близлежащих домов.