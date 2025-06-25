Женщина в Свердловской области из-за плача убила новорожденную дочь

Женщина в Свердловской области разозлилась на плач новорожденной дочери и отшвырнула ее на диван — девочка умерла. Правоохранители задержали мать ребенка. Об этом в среду, 25 июня, сообщили в СУ регионального СК РФ.
— Мать малолетней, проявив агрессию из-за плача дочери, с силой бросила ее на диван, в результате чего девочка получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте происшествия, — сказано в Telegram-канале ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о предъявлении женщине обвинения и аресте.
11 июня, сообщалось, что в городе Калуш Ивано-Франковской области Украины женщина убила свою трехлетнюю дочь во время обряда изгнания духов.
Правоохранители, прибывшие на место трагедии, обнаружили тело девочки, родившейся в 2021 году. Рядом находилась ее мать.