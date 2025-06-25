Губернатор Гусев: За сутки ПВО сбила около 40 дронов ВСУ в Воронежской области

В одном из сельхозпредприятий из-за падения обломков беспилотников незначительные повреждения получил комбайн, также был пробит участок ограждения. Работы по обследованию местности продолжаются, угроза атаки беспилотников в регионе отменена. Пострадавших нет.
Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении 18 украинских беспилотников на территории России с 17:00 мск до 20:00 мск. Атаке БПЛА подверглись сразу пять российских областей. Наибольшее количество дронов — семь — было сбито над Брянской областью.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше