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Губернатор Гусев: За сутки ПВО сбила около 40 дронов ВСУ в Воронежской области

За сутки средства противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали примерно 40 украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

В одном из сельхозпредприятий из-за падения обломков беспилотников незначительные повреждения получил комбайн, также был пробит участок ограждения. Работы по обследованию местности продолжаются, угроза атаки беспилотников в регионе отменена. Пострадавших нет.

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении 18 украинских беспилотников на территории России с 17:00 мск до 20:00 мск. Атаке БПЛА подверглись сразу пять российских областей. Наибольшее количество дронов — семь — было сбито над Брянской областью.

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