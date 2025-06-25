Загадочный самолет из России заметили в небе над Нью-Йорком

«Спецборт летного отряда “Россия”, который вылетел в сторону США из аэропорта “Пулково” в Санкт-Петербурге, приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди», — указано на портале Flightradar24. Согласно данным сайта, самолет Ил-96−300 вылетел из Пулково в 11:32 по московскому времени по направлению в Нью-Йорк и приземлился в пункте назначения в районе 22:27 по Москве.