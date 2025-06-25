На начальника отдела Минприроды в Северной Осетии завели дело за взятку

— Выявлена и пресечена преступная деятельность начальника отдела управления государственного надзора Министерства природных ресурсов и экологии РСО-Алания, причастного к получению взятки в размере 1,2 миллиона рублей от местного бизнесмена за общее покровительство и не проведение проверочных мероприятий в отношении его компании, — сказано в сообщении.