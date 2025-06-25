На начальника отдела Минприроды в Северной Осетии завели дело за взятку

Уголовное дело возбудили в отношении начальника отдела управления государственного надзора Министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии, который причастен к получению взятки в размере 1,2 миллиона рублей. Об этом в среду, 25 июня, сообщили в УФСБ России по республике.
— Выявлена и пресечена преступная деятельность начальника отдела управления государственного надзора Министерства природных ресурсов и экологии РСО-Алания, причастного к получению взятки в размере 1,2 миллиона рублей от местного бизнесмена за общее покровительство и не проведение проверочных мероприятий в отношении его компании, — сказано в сообщении.
В отношении чиновника расследуется уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России «Получение взятки». Его имя не называется, передает ТАСС.
25 июня сотрудники правоохранительных органов задержали государственного секретаря Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедова. Его задержали в рамках разбирательства по уголовному делу о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт».
Ранее в этот день стало известно, что силовики провели обыски у основателя футбольного клуба «Анжи» и госсекретаря Дагестана. Специалисты работали на адресах госслужащего и его родственников.