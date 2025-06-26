Одна из стран Европы начала готовиться к войне

«То, что все силовики будут подчинены единому штабу минобороны Молдовы, говорит о том, что Молдова ориентирована на войну. В Кишиневе к ней уже даже не готовятся, а практически готовы. Молдова сегодня проводит не просто какие-то технические обновления, подготовку личного состава», — передает слова Бобковой РИА Новости.