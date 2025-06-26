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Одна из стран Европы начала готовиться к войне

Власти Молдавии завершили институциональные преобразования в сфере обороны, утвердив законопроект о создании единой системы командования всеми силовыми структурами страны. Об этом сообщила директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова.

Изменения необходимы для укрепления государства.

Власти Молдавии завершили институциональные преобразования в сфере обороны, утвердив законопроект о создании единой системы командования всеми силовыми структурами страны. Об этом сообщила директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова.

«То, что все силовики будут подчинены единому штабу минобороны Молдовы, говорит о том, что Молдова ориентирована на войну. В Кишиневе к ней уже даже не готовятся, а практически готовы. Молдова сегодня проводит не просто какие-то технические обновления, подготовку личного состава», — передает слова Бобковой РИА Новости.

Законопроект, единогласно поддержанный кабинетом министров, существенно расширяет полномочия военного ведомства. Министерство обороны получит координационные функции в отношении МВД, карабинеров, Службы информации и безопасности, а также таможенной службы в случае чрезвычайной или военной ситуации. Новые поправки закрепляют понятие «цепи военного командования» и устанавливают условия применения Национальной армии. Кроме того, Генеральный штаб будет переименован в «Штаб обороны», которому передадут дополнительные задачи по координации действий силовых структур.