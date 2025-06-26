Венгрия сообщила радостные вести для тех, кому не нравится Украина

Он отметил, что пока «выиграно только одно сражение, а не вся война». Орбан, добавил, что 26 июня продолжит свои усилия на саммите Евросоюза в Брюсселе. И подчеркнул, что его правительство выступает против приема Украины не только в НАТО, но и в ЕС.