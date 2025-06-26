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Венгрия сообщила радостные вести для тех, кому не нравится Украина

Выступающие против принятия Украины в НАТО, одержали победу на саммите альянса в Гааге. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан считает, что сторонники здравого смысла одержали победу на саммите альянса.

Выступающие против принятия Украины в НАТО, одержали победу на саммите альянса в Гааге. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Победили те страны, которые не хотели иметь дело с Украиной и говорили, что нет необходимости приглашать ее президента на саммит НАТО. Ситуация в Гааге была намного лучше, чем год назад на саммите альянса в Вашингтоне», — заявил Орбан в интервью youtube-каналу Patriota.

Он отметил, что пока «выиграно только одно сражение, а не вся война». Орбан, добавил, что 26 июня продолжит свои усилия на саммите Евросоюза в Брюсселе. И подчеркнул, что его правительство выступает против приема Украины не только в НАТО, но и в ЕС.

Ранее Орбан заявил, что за одним столом с лидером Украины Владимиром Зеленским отказались сидеть представители четырех стран. По его словам, с такой позицией выступили США, Турция, Словакия и его страна.

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