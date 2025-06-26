Венгрия сообщила радостные вести для тех, кому не нравится Украина

Орбан считает, что сторонники здравого смысла одержали победу на саммите альянса.
Выступающие против принятия Украины в НАТО, одержали победу на саммите альянса в Гааге. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Победили те страны, которые не хотели иметь дело с Украиной и говорили, что нет необходимости приглашать ее президента на саммит НАТО. Ситуация в Гааге была намного лучше, чем год назад на саммите альянса в Вашингтоне», — заявил Орбан в интервью youtube-каналу Patriota.
Ранее Орбан заявил, что за одним столом с лидером Украины Владимиром Зеленским отказались сидеть представители четырех стран. По его словам, с такой позицией выступили США, Турция, Словакия и его страна.