Дым и пламя из двигателя самолёта рейса American Airlines сняли на видео

На борту самолета American Airlines пассажиры зафиксировали момент, когда в полете из двигателя внезапно повалил густой дым и появилось открытое пламя. Соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Уточняется, что воздушное судно Airbus A321 с 153 пассажирами на борту благополучно вернулось в аэропорт вылета в Лас-Вегасе.
Как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал. Точные причины происшедшего в настоящее время остаются неизвестными.
В среду вечером, 25 июня, воздушное судно Turkish Airlines подняло сигнал бедствия во время пролета над российской территорией. Уточняется, что когда самолет был в 48 км северо-восточнее Смоленска, от экипажа был получен сигнал тревоги.
Ранее KP.RU писал, что пассажирский Boeing 747−400 совершил экстренную посадку в Шереметьево после срабатывания бортовой системы предупреждения о неисправности.