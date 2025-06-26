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Дым и пламя из двигателя самолёта рейса American Airlines сняли на видео

У самолета American Airlines во время полёта из двигателя вырвалось пламя.

Источник: Комсомольская правда

На борту самолета American Airlines пассажиры зафиксировали момент, когда в полете из двигателя внезапно повалил густой дым и появилось открытое пламя. Соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Уточняется, что воздушное судно Airbus A321 с 153 пассажирами на борту благополучно вернулось в аэропорт вылета в Лас-Вегасе.

Как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал. Точные причины происшедшего в настоящее время остаются неизвестными.

В среду вечером, 25 июня, воздушное судно Turkish Airlines подняло сигнал бедствия во время пролета над российской территорией. Уточняется, что когда самолет был в 48 км северо-восточнее Смоленска, от экипажа был получен сигнал тревоги.

Ранее KP.RU писал, что пассажирский Boeing 747−400 совершил экстренную посадку в Шереметьево после срабатывания бортовой системы предупреждения о неисправности.