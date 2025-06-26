Shot: Пять взрывов прогремело над Таганрогом Ростовской области

Минимум пять взрывов прозвучало над городом Таганрогом Ростовской области. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по украинским беспилотникам. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что слышали минимум пять взрывов над Таганрогом и селами Лакедемоновка и Самбек. Были видны яркие вспышки в небе и слышен звук пролета дронов. Очевидцы утверждают, что система ПВО сбивает беспилотники ВСУ, — сказано в публикации.
Отмечается, что БПЛА двигаются со стороны поселка Матвеев Курган.
Официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
25 июня российские средства противовоздушной обороны в период с 15:00 до 17:00 уничтожили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины.
Ночью 25 июня силы ПВО ликвидировали 18 беспилотников ВСУ над Ростовской областью, Крымом, Краснодаром, Курском, акваторией Черного моря и Брянской областью.