Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Пять взрывов прогремело над Таганрогом Ростовской области

Минимум пять взрывов прозвучало над городом Таганрогом Ростовской области. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по украинским беспилотникам. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

Минимум пять взрывов прозвучало над городом Таганрогом Ростовской области. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по украинским беспилотникам. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что слышали минимум пять взрывов над Таганрогом и селами Лакедемоновка и Самбек. Были видны яркие вспышки в небе и слышен звук пролета дронов. Очевидцы утверждают, что система ПВО сбивает беспилотники ВСУ, — сказано в публикации.

Отмечается, что БПЛА двигаются со стороны поселка Матвеев Курган.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

25 июня российские средства противовоздушной обороны в период с 15:00 до 17:00 уничтожили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ночью 25 июня силы ПВО ликвидировали 18 беспилотников ВСУ над Ростовской областью, Крымом, Краснодаром, Курском, акваторией Черного моря и Брянской областью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше