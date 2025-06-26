Власти Таганрога объяснили взрывы над городом работой сил ПВО

Ранее в Таганроге уже фиксировались последствия атаки беспилотников: сбитый аппарат повредил стеклопакеты в школе № 28 и жилых домах на улице Трудовых Резервов, а также вызвал возгорание кровли стадиона «Форте Арена». Кроме того, обломки другого дрона повредили крышу зернового склада в порту Азова. Власти региона и местные службы продолжают устранять последствия инцидентов и призывают граждан соблюдать меры предосторожности.