Два человека погибли, в том числе ребенок, из-за сильных гроз во Франции

Во Франции из-за мощных гроз погибли два человека, включая ребёнка, сообщает государственная служба Météo France.
Двенадцатилетний мальчик скончался после того, как дерево упало на ручей, в котором он находился. Также мужчина погиб от удара дерева во время езды на квадроцикле.
В 42 департаментах страны введён оранжевый уровень опасности.
В Париже бушевали сильные грозы с порывами ветра, которые сносили предметы на улицы. Скорость ветра в столице превышала 110 км/ч, а максимальная отметка в 112 км/ч была зафиксирована на Эйфелевой башне.