Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли, в том числе ребенок, из-за сильных гроз во Франции

Во Франции из-за мощных гроз погибли два человека, включая ребёнка, сообщает государственная служба Météo France.

Во Франции из-за мощных гроз погибли два человека, включая ребёнка, сообщает государственная служба Météo France.

Двенадцатилетний мальчик скончался после того, как дерево упало на ручей, в котором он находился. Также мужчина погиб от удара дерева во время езды на квадроцикле.

В 42 департаментах страны введён оранжевый уровень опасности.

В Париже бушевали сильные грозы с порывами ветра, которые сносили предметы на улицы. Скорость ветра в столице превышала 110 км/ч, а максимальная отметка в 112 км/ч была зафиксирована на Эйфелевой башне.