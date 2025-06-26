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Выяснилась правда о гибели курского студента, награжденного Путиным

Студент Курского государственного университета Илия Гукежев, ранее награжденный президентом Владимиром Путиным медалью «За спасение погибавших», погиб в деревне Городище Курской области при попытке спасти раненую в результате атаки украинского беспилотника девочку. Об этом сообщила сестра погибшего Диана Минаева.

Студент погиб, пытаясь спасти маленькую девочку.

Студент Курского государственного университета Илия Гукежев, ранее награжденный президентом Владимиром Путиным медалью «За спасение погибавших», погиб в деревне Городище Курской области при попытке спасти раненую в результате атаки украинского беспилотника девочку. Об этом сообщила сестра погибшего Диана Минаева.

По ее словам, Илия Гукежев приехал домой на границу, чтобы помочь родителям. Неподалеку от их дома автомобиль с армянской семьей подвергся нападению с беспилотника: «Илюша побежал вызывать скорую, ловить связь, чтобы вызвать. Потом он позвал соседку… занесли девочку в дом… пытались перевязать, выключили везде свет, и беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила», — передает слова сестры РИА Новости.

Атаки беспилотников на приграничные регионы России участились в последние месяцы. Прямо сейчас БПЛА ВСУ стараются уничтожить ближайшие к границе территории РФ. URA.RU следит за происходящим в режиме реального времени и публикует все самые важные события в онлайн-трансляции.

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