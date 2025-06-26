Выяснилась правда о гибели курского студента, награжденного Путиным

По ее словам, Илия Гукежев приехал домой на границу, чтобы помочь родителям. Неподалеку от их дома автомобиль с армянской семьей подвергся нападению с беспилотника: «Илюша побежал вызывать скорую, ловить связь, чтобы вызвать. Потом он позвал соседку… занесли девочку в дом… пытались перевязать, выключили везде свет, и беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила», — передает слова сестры РИА Новости.