Прокурор запросил пожизненный срок бойцу MMA Ахъядову* за убийство инспектора

Прокурор запросил пожизненный срок для бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова* за расправу над инспектором Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в парке «Зарядье». Об этом в среду, 25 июня, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
Государственное обвинение объяснило свой запрос исключительной опасностью спортсмена для общества. Ему предъявили обвинение по четырем статьям, среди которых 205 «Теракт» и 205.5 «Участие в деятельности террористической организации» УК России, сказано в статье.
Ахъядов* до совершения теракта получил почти 15 миллионов рублей в криптовалюте и долларах. На эти деньги он перевез свою семью из Грозного в Стамбул.
В середине декабря 2024 года завершилось расследование убийства инспектора МАДИ в парке «Зарядье», которое произошло 31 декабря 2022 года. Преступление признали терактом: оказалось, что нападавший хотел отобрать у инспектора оружие и расстрелять прохожих. Подробности данного дела и что грозит фигурантам — в материале «Вечерней Москвы».
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.