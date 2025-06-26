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Жители Таганрога пожаловались на взрывы в районе порта

В Таганроге местные жители массово жалуются на громкие звуки, похожие на взрывы. Первые сообщения об этом появились в городских чатах — люди пишут, что слышат хлопки в районе порта.

Над городом работает система ПВО.

В Таганроге местные жители массово жалуются на громкие звуки, похожие на взрывы. Первые сообщения об этом появились в городских чатах — люди пишут, что слышат хлопки в районе порта.

«Звуки взрывов раздаются в районе порта», — рассказывают жителей в соцсетях.

Горожане рассказали, что звуки детонации также доносятся даже из центра Таганрога. Власти города объявили режим беспилотной опасности, призвав жителей избегать открытых пространств и соблюдать меры безопасности. Работают силы ПВО.