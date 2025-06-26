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Росавиация: временные ограничения, а взлет и посадку ввели во «Внуково»

Ограничения во «Внуково» введены из целей безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на взлёт и посадку самолётов в аэропорту «Внуково».

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Внуково», — уточнили в ведомстве.

Ранее подобные меры были приняты в международном аэропорту Саратова (Гагарин, код ИКАО: UWSG). Об этом ведомство объявило 25 июня в 8:38 по московскому времени.

По данным Росавиации, ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность полётов гражданских самолётов. В ведомстве пояснили, что временные меры касаются приёма и выпуска воздушных судов в указанных аэропортах.