Росавиация: временные ограничения, а взлет и посадку ввели во «Внуково»

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на взлёт и посадку самолётов в аэропорту «Внуково».
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Внуково», — уточнили в ведомстве.
Ранее подобные меры были приняты в международном аэропорту Саратова (Гагарин, код ИКАО: UWSG). Об этом ведомство объявило 25 июня в 8:38 по московскому времени.
По данным Росавиации, ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность полётов гражданских самолётов. В ведомстве пояснили, что временные меры касаются приёма и выпуска воздушных судов в указанных аэропортах.