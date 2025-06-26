Шторм обрушился на Париж и оставил город без света. Видео

«По меньшей мере два человека погибли во Франции: мужчина в Майенне и 12-летний ребенок в Тарн и Гаронна в течение дня сегодня. На Эйфелевой башне зафиксирован порыв ветра скоростью 112 километров в час. Более 100 тысяч домов остались без электричества. В Коррезе десятки пассажиров поезда, направлявшегося в Ло, оказались в затруднительном положении из-за падения дерева на железнодорожные пути. В Байель-ле-Сок в Уазе зафиксирована скорость 140 километров в час. За последние часы зафиксировано более 40 тысяч ударов молний», — пишет издание в своей соцсети X (бывшая Twitter).