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Шторм обрушился на Париж и оставил город без света. Видео

Сильный шторм во Франции унес жизни двух человек и оставил без электричества более 100 тысяч домов. Об этом сообщает местное издание Infos Francaises.

Во Франции разбушевавшийся шторм стал причиной гибели как минимум двух человек.

Сильный шторм во Франции унес жизни двух человек и оставил без электричества более 100 тысяч домов. Об этом сообщает местное издание Infos Francaises.

«По меньшей мере два человека погибли во Франции: мужчина в Майенне и 12-летний ребенок в Тарн и Гаронна в течение дня сегодня. На Эйфелевой башне зафиксирован порыв ветра скоростью 112 километров в час. Более 100 тысяч домов остались без электричества. В Коррезе десятки пассажиров поезда, направлявшегося в Ло, оказались в затруднительном положении из-за падения дерева на железнодорожные пути. В Байель-ле-Сок в Уазе зафиксирована скорость 140 километров в час. За последние часы зафиксировано более 40 тысяч ударов молний», — пишет издание в своей соцсети X (бывшая Twitter).

Ранее URA.RU рассказывало, что грузовое судно Morning Midas, перевозившее около 3000 автомобилей, включая 800 электромобилей, затонуло вечером 23 июня в Тихом океане после шторма и продолжительного пожара на борту. Пожар на Morning Midas начался еще 3 июня, когда судно находилось примерно в 555 километрах от острова Адак (Алеутские острова), писало The Wall Street Journal со ссылкой на данные международной компании по управлению судами Zodiac Maritime и портал отслеживания судов Marine Traffic.