Албанец таинственно исчез после ограбления дома итальянца

В Италии бизнесмен застрелил молодого грабителя-мигранта и закопал его на спортивной площадке, а после шумихи в прессе сдался полиции. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Инцидент произошел в провинции Салерно, когда к местному 60-летнему предпринимателю в дом забрались трое преступников. Хозяин встретил грабителей стрельбой из ружья.
Одно злоумышленнику удалось скрыться, второй с тяжелым ранением был госпитализирован, а вот о судьбе третьего — 26-летнего албанца — некоторое время ничего не было известно. Тогда его супруга подняла шумиху в прессе и объявила о его пропаже. Она обвиняла бизнесмена в том, что он «утащил» его в неизвестном направлении.
Прочитав публикацию, хозяин дома явился в полицейские участок вместе со своим адвокатом. Он признался, что убил одного из преступников. Убедившись, что он мертв, решил избавиться от тела и закопал его рядом со спортплощадкой.
Соотечественники погибшего грабителя хотели расправиться с убийцей. Но самосуд предотвратили правоохранители.