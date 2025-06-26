Албанец таинственно исчез после ограбления дома итальянца

Одно злоумышленнику удалось скрыться, второй с тяжелым ранением был госпитализирован, а вот о судьбе третьего — 26-летнего албанца — некоторое время ничего не было известно. Тогда его супруга подняла шумиху в прессе и объявила о его пропаже. Она обвиняла бизнесмена в том, что он «утащил» его в неизвестном направлении.