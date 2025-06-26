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Албанец таинственно исчез после ограбления дома итальянца

В Италии бизнесмен застрелил молодого грабителя-мигранта и закопал его на спортивной площадке, а после шумихи в прессе сдался полиции.

В Италии бизнесмен застрелил молодого грабителя-мигранта и закопал его на спортивной площадке, а после шумихи в прессе сдался полиции. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Инцидент произошел в провинции Салерно, когда к местному 60-летнему предпринимателю в дом забрались трое преступников. Хозяин встретил грабителей стрельбой из ружья.

Одно злоумышленнику удалось скрыться, второй с тяжелым ранением был госпитализирован, а вот о судьбе третьего — 26-летнего албанца — некоторое время ничего не было известно. Тогда его супруга подняла шумиху в прессе и объявила о его пропаже. Она обвиняла бизнесмена в том, что он «утащил» его в неизвестном направлении.

Прочитав публикацию, хозяин дома явился в полицейские участок вместе со своим адвокатом. Он признался, что убил одного из преступников. Убедившись, что он мертв, решил избавиться от тела и закопал его рядом со спортплощадкой.

Соотечественники погибшего грабителя хотели расправиться с убийцей. Но самосуд предотвратили правоохранители.