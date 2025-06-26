Сторонницы пикап-коуча Лесли начали домогаться до мужчин на улицах Москвы

Сторонницы пикап-коуча Александра Кириллова, известного под именем Алекс Лесли, стали «мстить» и домогаться до мужчин на улицах столицы.
Блогер разместил у себя в социальных сетях несколько видео со словами: «Домогательства до нас в центре Москвы сегодня. Ответка нам». Якобы группа девушек решила отомстить за выходки «последователей» Лесли.
Однако оказалось, что этим «перформансом» управляет участница его женского клуба Алена.
— Предварительно, атаку на мужские ягодицы подготовил сам секс-инструктор после того, как на него завели уголовное дело, — говорится в Telegram-канале Shot.
Следователи подозревают, что пикап-коуч подстрекал своих подписчиков к совершению незаконных сексуальных действий в отношении женщин в столице. В Следкоме проводят расследование, чтобы выяснить все детали произошедшего.
25 июня стала известна личность одного из «последователей» Лесли. Им оказался 28-летний Евгений Зеленский из Белгородской области. Незадолго до этого сотрудники правоохранительных органов начали розыск мужчин, домогавшихся до девушек в районе Китай-города, Тверского и Чистопрудного бульваров, а также на улице Покровке.
Жалобы от москвичек на домогательства со стороны мужчин начались несколько дней назад. Мужчины предлагают познакомиться, а после отказа, начинают их трогать. Причиной такого поведения стал тренинг, который организовал Алекс Лесли. Он призывает своих учеников подходить к незнакомым девушкам, трогать их, а потом уводить в туалет и заниматься с ними сексом. «Вечерняя Москва» рассказала о поведении последователей коуча, его биографии и реакции на критику со стороны общественности.