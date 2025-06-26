Сторонницы пикап-коуча Лесли начали домогаться до мужчин на улицах Москвы

Жалобы от москвичек на домогательства со стороны мужчин начались несколько дней назад. Мужчины предлагают познакомиться, а после отказа, начинают их трогать. Причиной такого поведения стал тренинг, который организовал Алекс Лесли. Он призывает своих учеников подходить к незнакомым девушкам, трогать их, а потом уводить в туалет и заниматься с ними сексом. «Вечерняя Москва» рассказала о поведении последователей коуча, его биографии и реакции на критику со стороны общественности.