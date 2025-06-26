Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку беспилотника на Москву

Средства противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА, который атаковал столицу. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силы ПВО Министерства обороны уничтожили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он в Telegram-канале.
Ранее в аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В эту же ночь минимум пять взрывов прозвучало над городом Таганрогом Ростовской области. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по украинским беспилотникам. Отмечается, что БПЛА двигаются со стороны поселка Матвеев Курган.
25 июня российские средства противовоздушной обороны в период с 15:00 до 17:00 уничтожили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины.