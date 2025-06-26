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Собянин: силы ПВО сбили атаковавший Москву беспилотник

Средства ПВО сбили атаковавший Москву БПЛА, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По информации главы города, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в Росавиации сообщили о временных ограничениях в аэропорту Внуково — воздушная гавань не обслуживает авиарейсы. Подобная мера продолжает также действовать в Калуге.

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