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Собянин: ПВО МО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву

На подлете к Москве уничтожено два вражеских БПЛА ночью 26 июня.

Источник: Комсомольская правда

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. В районе падения обломков оперативно прибыли сотрудники аварийно-спасательных служб. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Буквально через 15 минут Собянин проинформировал об еще одной попытке ВСУ атаковать Московский регион. Беспилотник был успешно уничтожен. «ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил о ликвидации российскими ПВО нового беспилотного летательного аппарата противника, следовавшего в направлении Москвы. Напомним, что с 02:15 24 июня в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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