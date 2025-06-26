Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к Москве

В эту же ночь минимум пять взрывов прозвучало над городом Таганрогом Ростовской области. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по украинским беспилотникам. Отмечается, что БПЛА двигаются со стороны поселка Матвеев Курган.