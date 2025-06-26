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Москва посреди ночи столкнулась с атакой БПЛА

На подлете к Москвы силами ПВО были сбиты два беспилотника, собиравшиеся атаковать столицу России. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. По его словам, специалисты работают на месте падения обломков дрона.

Беспилотник был сбит силами ПВО, рассказал мэр Москвы Собянин.

На подлете к Москвы силами ПВО были сбиты два беспилотника, собиравшиеся атаковать столицу России. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. По его словам, специалисты работают на месте падения обломков дрона.

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«ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, атаковавший Москву… Сбит еще один БПЛА», — говорится в сообщении Собянина. Оно опубликовано в его официальном telegram-канале.

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ВСУ массово атаковали Россию беспилотниками в ночь на 26 июня. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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