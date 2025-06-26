Суд в Армении арестовал на два месяца архиепископа ААЦ Галстаняна

Во вторник Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в Армении. Оппозиционные деятели высмеяли это утверждение, а опубликованный «план» назвали фальшивкой. В среду Следственный комитет Армении обвинил движение «Священная борьба», находящееся под руководством Галстаняна, в подготовке терактов и захвата власти. Утверждается, что его участники якобы планировали сформировать по 200−250 ударных групп по 25 человек в каждой, в основном состоящих из бывших военнослужащих и полицейских. Силовики провели обыски в доме владыки и его сторонников и задержали Галстаняна и еще двух человек. Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили «масштабный и зловещий криминально-олигархически-клерикальный план» по дестабилизации обстановки в стране.