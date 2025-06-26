Shot: Около 15 взрывов прозвучали в Таганроге и соседних районах

Около 15 взрывов слышали жители города Таганрога Ростовской области и соседних районов за час. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
— Жители Таганрога и соседних районов сообщили, что слышали не менее 15 взрывов в небе. По предварительным данным, украинские беспилотники пытаются атаковать регион, — сказано в публикации.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
До этого сообщалось, что минимум пять взрывов прозвучало над Таганрогом Ростовской области. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по украинским беспилотникам. Отмечается, что БПЛА двигаются со стороны поселка Матвеев Курган.
25 июня российские средства противовоздушной обороны в период с 15:00 до 17:00 уничтожили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины.