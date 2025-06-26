Сербские силовики пресекли планы по насильственной смене власти в республике

В ходе обыска автомобиля одного из подозреваемых изъят пистолет со стёртым серийным номером, магазин с семью патронами и коробка с 25 дополнительными патронами. Против задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. У другого мужчины обнаружен арбалет. Задержанным лицам назначено предварительное заключение сроком до 48 часов. В дальнейшем они будут переданы в распоряжение прокуратуры для предъявления обвинений. В настоящее время проводятся обыски по нескольким адресам на территории Сербии.