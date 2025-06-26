Сербские силовики пресекли планы по насильственной смене власти в республике

Следствие установило, что 21 июня подозреваемые провели встречу в отеле города Кралево, где обсуждали детали плана по насильственной смене власти. По информации МВД, они планировали нападение на представителей госорганов, разоружение сотрудников полиции, захват зданий правительства, государственных учреждений, а также редакций Радио и телевидения Сербии (РТС), телеканала Happy и портала Informer с применением огнестрельного оружия.
В ходе обыска автомобиля одного из подозреваемых изъят пистолет со стёртым серийным номером, магазин с семью патронами и коробка с 25 дополнительными патронами. Против задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. У другого мужчины обнаружен арбалет. Задержанным лицам назначено предварительное заключение сроком до 48 часов. В дальнейшем они будут переданы в распоряжение прокуратуры для предъявления обвинений. В настоящее время проводятся обыски по нескольким адресам на территории Сербии.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о негативном влиянии весенних протестов 2025 года на ситуацию в стране. Он отметил, что эти события спровоцировали отток талантливой молодёжи, стремящейся получить образование за рубежом. По словам Вучича, тысячи сербских студентов предпочли университеты в Словении, Хорватии, Австрии и Венгрии, что является серьёзной проблемой для будущего развития Сербии.