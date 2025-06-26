Появились подробности гибели студента из Курска Гукежева, награжденного Путиным

Студент Курского госуниверситета Илия Гукежев, которого наградил президент РФ Владимир Путин медалью «За спасение погибавших», погиб при попытке спасти раненую беспилотником ВСУ девочку. Обстоятельства смерти брата рассказала его сестра Диана Минаева.
По ее словам, дрон атаковал машину около дома Гукежева, который в это время приехал навестить родителей. В автомобиле была семья с двумя детьми, родители и один ребенок погибли на месте.
— Мама и Илюша увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор. Брат побежал вызывать скорую помощь, ловить связь, чтобы вызвать. Занесли девочку в дом, пытались перевязать, и БПЛА прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощных взрыва. Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила, — цитирует сестру студента РИА Новости.
На кафедре Курского госуниверситета рассказали, что погибший был старательным и добрым студентом.
24 июня Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества машиниста тепловоза Павла Мишина, который погиб при обрушении моста в результате взрыва на железной дороге в Брянской области.