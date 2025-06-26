В Якутске сошёл с рельсов аттракцион «Весёлые горки»

Аттракцион под названием «Весёлые горки» сошёл с рельсов в Республике Саха, в результате ЧП никто не пострадал.
Инцидент в среду случился в Якутске в местном городском парке. В момент падения на аттракционе находились 15 человек, в том числе восемь детей. Власти города подчеркнули, что пострадавших нет, за медпомощью никто не обращался.
«Аттракцион “Весёлые горки” принадлежит ООО “Туймаада Парк”. Ежегодное плановое техническое обследование аттракциона было намечено на июль. Дирекция городского парка направила уведомление в адрес Гостехнадзора, о более тщательном техническом обследовании аттракционов, принадлежащих ООО “Туймаада парк”», — говорится в сообщении администрации Якутска в Telegram.
Прокуратура Якутска проводит проверку по факту инцидента.
В ведомстве подтвердили, что пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в ЮАР сильный порыв ветра подхватил надувной батут, на котором находились дети, и подбросил его на высоту свыше 12 метров.