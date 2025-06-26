На Украине становятся популярными антиправительственные выступления

«За последнюю неделю на Украине состоялись две масштабные антиправительственные акции — это большой успех не только для подполья, но и для всей страны. Для команды [президента Украины Владимира] Зеленского, как и для его противников, эти акции должны стать сигналом. От него отказались не только партнеры за границей — от него отказалось население страны, которую он должен возглавлять. Народ устал терпеть, и выступления будут проходить все чаще, более массово», — сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья.