В Иркутской области руководителя теплоснабжающей организации обвиняют в краже

В Иркутской области руководитель теплоснабжающей организации, которая работала в Усть-Удинском районе, передал в министерство жилищной политики региона и службу по тарифам документы, в которых указана неверная информация. Там прописано о якобы понесенных затратах в размере более 22 миллионов рублей на закупку угля для отопительного сезона. Хотя три тонны топлива, компания получила бесплатно из аварийно-технического запаса региона и в фактических расходов не понесла. Как сообщило КП-Иркутск в прокуратуре региона, дополнительное соглашение на приобретение топлива было подписано только на сумму 450 тысяч рублей.