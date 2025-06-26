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В Иркутской области руководителя теплоснабжающей организации обвиняют в краже

Он похитил из бюджета более 9,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области руководитель теплоснабжающей организации, которая работала в Усть-Удинском районе, передал в министерство жилищной политики региона и службу по тарифам документы, в которых указана неверная информация. Там прописано о якобы понесенных затратах в размере более 22 миллионов рублей на закупку угля для отопительного сезона. Хотя три тонны топлива, компания получила бесплатно из аварийно-технического запаса региона и в фактических расходов не понесла. Как сообщило КП-Иркутск в прокуратуре региона, дополнительное соглашение на приобретение топлива было подписано только на сумму 450 тысяч рублей.

— На основании ложный сведений, организация получила субсидию, превышающую положенную. Кроме того, для 21 юридического лица, включая образовательные и медицинские учреждения, был установлен завышенный тариф на тепловую энергию по муниципальным контрактам, — уточнили в ведомстве.

Полицейские установили, что незаконные действия сказались на бюджете региона и муниципальных учреждениях, которым причинен ущерб на сумму более 9,5 миллиона рублей.

Теперь мужчину обвиняют в уголовном преступлении по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».Материалы дела передали в Кировский районный суд города Иркутска.