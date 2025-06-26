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Супругов в Приморье будут судить за истязания и избиения своего ребенка

В Приморском крае перед судом предстанут двое супругов, обвиняемых в жестоком обращении и избиении своего подросткового сына, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

В Приморском крае перед судом предстанут двое супругов, обвиняемых в жестоком обращении и избиении своего подросткового сына, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, с 2019 по 2025 год супруги систематически причиняли физические и психологические страдания своему ребёнку — родному сыну женщины и пасынку её мужа. В ходе издевательств мальчик получил переломы рёбер, ожоги и многочисленные побои.

В зависимости от роли каждого из супругов им предъявлены обвинения в истязании, умышленном причинении вреда здоровью, а также в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами дела.

Ребёнок в настоящее время находится в реабилитационном детском учреждении, где ему оказывают помощь психологи.

По итогам судебного разбирательства будет решён вопрос о лишении матери родительских прав.

Ранее сообщалось, что отец мужчины, бросившего о пол в Шереметьево ребёнка, открестился от сына.