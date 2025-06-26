Супругов в Приморье будут судить за истязания и избиения своего ребенка

В Приморском крае перед судом предстанут двое супругов, обвиняемых в жестоком обращении и избиении своего подросткового сына, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, с 2019 по 2025 год супруги систематически причиняли физические и психологические страдания своему ребёнку — родному сыну женщины и пасынку её мужа. В ходе издевательств мальчик получил переломы рёбер, ожоги и многочисленные побои.
В зависимости от роли каждого из супругов им предъявлены обвинения в истязании, умышленном причинении вреда здоровью, а также в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами дела.
Ребёнок в настоящее время находится в реабилитационном детском учреждении, где ему оказывают помощь психологи.
По итогам судебного разбирательства будет решён вопрос о лишении матери родительских прав.
Ранее сообщалось, что отец мужчины, бросившего о пол в Шереметьево ребёнка, открестился от сына.