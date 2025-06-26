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В Красноярске под колесами мусоровоза погибла пожилая женщина

В Красноярске произошла смертельная авария с пешеходом.

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

Вечером 25 июня в Красноярске на улице Ладо Кецховели произошла смертельная авария с участием пешехода. По предварительной версии краевой Госавтоинспекции, водитель мусоровоза «Ивеко», двигаясь задним ходом по дворовому проезду, сбил 73-летнюю женщину.

Горожанка скончалась от полученных травм до приезда «скорой». На месте трагедии работала следственно-оперативная группа и дорожные полицейские. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Инспекторы призывают всех жителей быть внимательными при движении на дворовой территории.

Ранее мы писали, что на правом берегу Красноярска неизвестный обстрелял окна автобуса.