«Я теперь спать не смогу»: жители Зеленограда проснулись посреди ночи из-за атаки беспилотников

«Мои коллеги с огромными задержками [пытаются улететь из московского аэропорта] из-за плана “Ковер”… Спать стремно», — рассказала URA.RU жительница прилегающего к городу поселка Ржавки. Другой житель сравнил ощущения от гула с эффектом землетрясения. По его словам, после пережитого он не сможет больше заснуть.