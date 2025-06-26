«Я теперь спать не смогу»: жители Зеленограда проснулись посреди ночи из-за атаки беспилотников

По беспилотникам сработала система ПВО.
Жителей Зеленограда разбудили громкие звуки посреди ночи. Они слышали мощный гул в небе, явно не похожий на самолет, и работу систем ПВО по беспилотникам, атакующим город. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU.
«Мои коллеги с огромными задержками [пытаются улететь из московского аэропорта] из-за плана “Ковер”… Спать стремно», — рассказала URA.RU жительница прилегающего к городу поселка Ржавки. Другой житель сравнил ощущения от гула с эффектом землетрясения. По его словам, после пережитого он не сможет больше заснуть.
«Было слышно отчетливо два взрыва. После этого я подошла к окнам и увидела работу ПВО, а именно — сбитие беспилотника. В тот момент было тревожно», — поделилась с URA.RU местная жительница.
Еще один житель сообщил, что услышал в общей сложности восемь взрывов. Однако спустя некоторое время все утихло.
Ранее жители Зеленограда сообщали о работе систем ПВО и публикации кадров уничтожения беспилотников, атаковавших Московский регион. По данным telegram-канала Shot, в городе слышали не менее шести взрывов, а мэр Москвы Сергей Собянин подтверждал, что силы Минобороны сбили вражеский БПЛА. На местах падения обломков работают экстренные службы.