На Украине скопировали российскую умную бомбу и начали тестирование

Украина полностью скопировала российский УМПК (архивное фото).
Воздушные силы Украины начали испытывать умные бомбы, в которых скопировали концепцию российских универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщает telegram-канал Fighterbomber.
«Пока можно констатировать сам факт, но даже на этом рекламном видео нет результата удара. Поэтому оценивать поделку сложно», — написали в telegram-канале.
На видео показан сброс бомбы с модулем коррекции, разработанным украинским конструкторским бюро «Медоед». ФАБ-500 сбросили с фронтового бомбардировщика Су-24М. Внешне устройство практически полностью повторяет УМПК и, судя по ролику, действует по такому же принципу. После сброса бомбы раскрываются крылья и боеприпас идет к цели по заданным координатам.
Ранее российские военные неоднократно применяли современные средства поражения по объектам ВСУ, в том числе ракетные комплексы «Искандер-М», которые использовались для ударов по военным полигонам и аэродромам Украины. Минобороны РФ регулярно сообщает о подобных операциях, целью которых является снижение боеспособности украинских подразделений и уничтожение техники.