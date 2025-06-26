На Украине скопировали российскую умную бомбу и начали тестирование

На видео показан сброс бомбы с модулем коррекции, разработанным украинским конструкторским бюро «Медоед». ФАБ-500 сбросили с фронтового бомбардировщика Су-24М. Внешне устройство практически полностью повторяет УМПК и, судя по ролику, действует по такому же принципу. После сброса бомбы раскрываются крылья и боеприпас идет к цели по заданным координатам.