Житель Хабаровского края погиб при пожаре в гараже

Вызов поступил около десяти часов вечера. На момент прибытия огнеборцев на место горел пристроенный к жилому дому металлический гараж, обшитый сайдингом, по всей площади. По предварительным данным, в строении проводился ремонт и обслуживание автомобилей. Тушение осложнял разлив легковоспламеняющихся жидкостей, а также большое количество горючих материалов, хранившихся в помещении. Для полной ликвидации возгорания, разборки и проливки конструкций потребовалось порядка 2,5 часов. Гараж на площади 160 квадратов выгорел полностью, в нём находили три автомобиля. Ещё одна машина снаружи здания оплавилась от высокой температуры. Продуктами горения повреждены все внутренние помещения в жилом доме, погибли две собаки. Для проверки на наличие скрытых очагов горения вскрыта крыша здания. К работам привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники.