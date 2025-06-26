Житель Хабаровского края погиб при пожаре в гараже

Несоблюдение требований при работе с легковоспламеняющимися жидкостями могло стать причиной пожара в гараже на Коммунаров в Комсомольске-на-Амуре. Дознаватели МЧС России в составе оперативно-следственной группы осмотрели место возгорания в гараже на улице Коммунаров в Комсомольске-на-Амуре, которое произошло 21 июня. В результате происшествия погиб 31-летний мужчина, сообщает ИА AmurMedia.
Вызов поступил около десяти часов вечера. На момент прибытия огнеборцев на место горел пристроенный к жилому дому металлический гараж, обшитый сайдингом, по всей площади. По предварительным данным, в строении проводился ремонт и обслуживание автомобилей. Тушение осложнял разлив легковоспламеняющихся жидкостей, а также большое количество горючих материалов, хранившихся в помещении. Для полной ликвидации возгорания, разборки и проливки конструкций потребовалось порядка 2,5 часов. Гараж на площади 160 квадратов выгорел полностью, в нём находили три автомобиля. Ещё одна машина снаружи здания оплавилась от высокой температуры. Продуктами горения повреждены все внутренние помещения в жилом доме, погибли две собаки. Для проверки на наличие скрытых очагов горения вскрыта крыша здания. К работам привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, предварительной причиной пожара специалисты МЧС России считают нарушение требований пожарной безопасности при работе с легковоспламеняющимися жидкостями.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает, чтобы оставаться спокойным за свое нажитое имущество, настоятельно рекомендуем соблюдать правила безопасности при хранении, транспортировке и использовании легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.