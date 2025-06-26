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Поддельные документы на землю стоили хабаровчанину свободы

Кировский районный суд приговорил 45-летнего хабаровчанина к 5,5 годам колонии за мошенничество с земельными участками.

Источник: AP 2024

Мужчина входил в преступную группу, которая с 2020 по 2023 год незаконно присваивала муниципальную собственность.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме: с помощью поддельных документов они оформляли право собственности на землю на подставных лиц. В результате их действий из муниципальной собственности выбыли четыре участка общей стоимостью более восьми миллионов рублей.

Несмотря на отрицание вины, суд назначил преступнику наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 600 тысяч рублей. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается.