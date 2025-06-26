Поддельные документы на землю стоили хабаровчанину свободы

Мужчина входил в преступную группу, которая с 2020 по 2023 год незаконно присваивала муниципальную собственность.
Злоумышленники действовали по отработанной схеме: с помощью поддельных документов они оформляли право собственности на землю на подставных лиц. В результате их действий из муниципальной собственности выбыли четыре участка общей стоимостью более восьми миллионов рублей.
Несмотря на отрицание вины, суд назначил преступнику наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 600 тысяч рублей. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается.