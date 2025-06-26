Bloomberg счел Каспарова* связанным с госпереворотом в Южном Судане

Госпереворот в Южном Судане мог быть подготовлен при участии бывшего шахматиста, пишет Bloomberg.
Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (внесен в перечень экстремистов и террористов, признан Минюстом РФ иноагентом) оказался причастен к подготовке вооруженного госпереворота в Южном Судане. Об этом 26 июня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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По данным издания, Каспаров способствовал встрече между южносуданским оппозиционером Питером Аджаком и финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери. «В результате переговоров было выделено семь миллионов долларов на закупку вооружения, включая автоматы Калашникова, гранаты и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger», — пишет Bloomberg.
Сам Каспаров отверг обвинения в причастности к попытке государственного переворота. В ответе журналистам он подчеркнул: «Я провел большую часть своей жизни, отстаивая гражданские права и продвигая демократию во всем мире».
В публикации Bloomberg также отмечается, что расследование основано на данных из внутренних переписок и свидетельствах участников переговоров. Официальные представители властей Южного Судана пока не комментировали ситуацию.
*Гарри Каспаров — признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов.