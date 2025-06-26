Bloomberg счел Каспарова* связанным с госпереворотом в Южном Судане

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (внесен в перечень экстремистов и террористов, признан Минюстом РФ иноагентом) оказался причастен к подготовке вооруженного госпереворота в Южном Судане. Об этом 26 июня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.