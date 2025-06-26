Систематические побои и ожоги: в Приморье родители несколько лет издевались над сыном

«По версии следствия, на протяжении длительного периода с 2019 по 2025 год обвиняемые систематически причиняли физические и психические страдания ребенку, являющемуся родным сыном женщины и пасынком ее мужа. Они наносили ему побои и издевались, что привело к получению мальчиком переломов ребер, ожогов и иных телесных повреждений», — сообщили в СКР по Приморскому краю.