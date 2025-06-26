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Систематические побои и ожоги: в Приморье родители несколько лет издевались над сыном

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня, ФедералПресс. Следком Приморья завершил расследование уголовного дела в отношении семейной пары. Супруги обвиняются в совершении преступлений против своего 13-летнего сына, выразившихся в истязании, умышленном причинении вреда здоровью и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В материалах дела указано, что обвиняемые несли ответственность в соответствии со своими ролями в содеянном.

Источник: РИА "Новости"

«По версии следствия, на протяжении длительного периода с 2019 по 2025 год обвиняемые систематически причиняли физические и психические страдания ребенку, являющемуся родным сыном женщины и пасынком ее мужа. Они наносили ему побои и издевались, что привело к получению мальчиком переломов ребер, ожогов и иных телесных повреждений», — сообщили в СКР по Приморскому краю.

Расследование по данному уголовному делу официально завершено. Обвиняемые и их адвокаты ознакомились со всеми материалами, собранными следствием.

В настоящее время пострадавший ребенок находится в специализированном реабилитационном учреждении, где с ним непрерывно работают квалифицированные психологи.

После передачи уголовного дела в суд и его рассмотрения по существу будет решен вопрос о лишении биологической матери родительских прав в отношении пострадавшего сына.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова озвучила шокирующую статистику по гибели детей на воде. Только за последнюю неделю в регионе произошло четыре трагедии.