Систематические побои и ожоги: в Приморье родители несколько лет издевались над сыном

«По версии следствия, на протяжении длительного периода с 2019 по 2025 год обвиняемые систематически причиняли физические и психические страдания ребенку, являющемуся родным сыном женщины и пасынком ее мужа. Они наносили ему побои и издевались, что привело к получению мальчиком переломов ребер, ожогов и иных телесных повреждений», — сообщили в СКР по Приморскому краю.
Расследование по данному уголовному делу официально завершено. Обвиняемые и их адвокаты ознакомились со всеми материалами, собранными следствием.
В настоящее время пострадавший ребенок находится в специализированном реабилитационном учреждении, где с ним непрерывно работают квалифицированные психологи.
После передачи уголовного дела в суд и его рассмотрения по существу будет решен вопрос о лишении биологической матери родительских прав в отношении пострадавшего сына.
Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова озвучила шокирующую статистику по гибели детей на воде. Только за последнюю неделю в регионе произошло четыре трагедии.